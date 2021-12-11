Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel KoçBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca KarataşFenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams...
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel Koç
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca Karataş
Fenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams 19, İdil Saçalır 3, Bazoukou, Banu Şimşek
1. Periyot: 18-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 61-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 mağlup etti.
Fenerbahçe Safiport, bu sezon ligde ilk kez yenildi.