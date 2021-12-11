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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel KoçBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca KarataşFenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel Koç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca Karataş

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams 19, İdil Saçalır 3, Bazoukou, Banu Şimşek

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 61-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 mağlup etti.

Fenerbahçe Safiport, bu sezon ligde ilk kez yenildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

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