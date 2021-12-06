ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88 - Haberler Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur AkyıldızÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş...

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Kuanitra Holingsvorth, Yeliz Doğan

HATAYSPOR: Deje Ellenberg 30, Maddalena Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Ökten 10, Kalani Brown 24, Ayşegül Aladağ, Büşra Akgün, Elif Emirtekin 9, Gökçe Doğan, İdal Yavuz, Melis Lafatan

1'İNCİ ÇEYREK: 22-19

DEVRE: 52-36

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 72 - 58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Hatayspor'u ağırlayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, rakibine 86-88 yenildi.


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri

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