ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor: 86-88
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur AkyıldızÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş...
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur AkyıldızÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Shavonte Zellous 19, Tiffany Hayes 7, Kristine Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Yvonne Turner 14, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Kuanitra Holingsvorth, Yeliz DoğanHATAYSPOR: Deje Ellenberg 30, Maddalena Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Ökten 10, Kalani Brown 24, Ayşegül Aladağ, Büşra Akgün, Elif Emirtekin 9, Gökçe Doğan, İdal Yavuz, Melis Lafatan1'İNCİ ÇEYREK: 22-19DEVRE: 52-363'ÜNCÜ ÇEYREK: 72 - 58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Hatayspor'u ağırlayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, rakibine 86-88 yenildi.