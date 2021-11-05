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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Ali Şakacı, Yiğit Emre Şimşek, Uğur AkyıldızAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 5, Davis 11, Ivankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 8, Jones 37, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, MayomboÇankaya Üniversitesi: White 21, Dikaioulaku 3, Kübra Erat, Prince...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Ali Şakacı, Yiğit Emre Şimşek, Uğur Akyıldız

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 5, Davis 11, Ivankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 8, Jones 37, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo

Çankaya Üniversitesi: White 21, Dikaioulaku 3, Kübra Erat, Prince 29, Tuğçe Murat 2, Özge Kavurmacıoğlu, Kizer 2, Melike Tuğba Oral 4, Derin Yaya 11

1. Periyot: 29-22

Devre: 35-36

3. Periyot: 55-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 72-70 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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