Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Semih Vural, Benhür İrcel, Sedef YarıcıFenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 6, McBride 12, Iagupova 27, Stokes 6, Thomas 4, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 12, Banu Şimşek, Duygu ÖzenHatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya 6, Özge Yavaş...

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Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Semih Vural, Benhür İrcel, Sedef Yarıcı

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 6, McBride 12, Iagupova 27, Stokes 6, Thomas 4, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 12, Banu Şimşek, Duygu Özen

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Derin Yaya 6, Özge Yavaş 13, Gizem Başaran 16, Prince 5, Gueye 20, İdil Türk, Elif İlkim Kara, Hilal Ertaş, Gamze Güzel 2, Meryem Alır 2

1. Periyot: 21-17

Devre: 46-26

3. Periyot: 66-51

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. İki takım arasında çeyrek final serisinin diğer maçı, 30 Mart Salı günü Hatay'da oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, yarı finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:00:43. #1.16#
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