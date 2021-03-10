Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

10.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:01
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Ali Şakacı, Yücel Çilingir, Samet ErdoğanBOTAŞ: Williams 9, Büşra Akbaş 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Sehernaz Çidal 5, Marina Bas 22, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Fatma BayramBirevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi...

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Ali Şakacı, Yücel Çilingir, Samet Erdoğan

BOTAŞ: Williams 9, Büşra Akbaş 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Sehernaz Çidal 5, Marina Bas 22, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Fatma Bayram

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 9, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Cannon 22, Baric 17, Nazlı Güngör

1. Periyot: 26-24

Devre: 51-36

3. Periyot: 59-46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-68 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:16:13. #1.16#
title