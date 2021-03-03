Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Ali Şakacı, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil GüngörSamsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 17, Nazlı Çalışkan 3, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek 8, Bilgesu Erduran 3, Elif Korkut 4, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler...
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Ali Şakacı, Kerem Yılmaz, Nazlı Çisil Güngör
Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 17, Nazlı Çalışkan 3, Zeynep Sude Kara, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek 8, Bilgesu Erduran 3, Elif Korkut 4, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler Sağlam 15
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 24, Zeynep Öykü Kalbisağde 13, Melis Gülcan 2, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gülse Uğur 15, Maja 22, Fatma Dikmen 17, Laksa 23
1. Periyot: 14-23
Devre: 25-59
3. Periyot: 37-95
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 119-50 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş