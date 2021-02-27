Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:12
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Osman Sinan İşgüder, Sertan Kırklar, Münevver ÖzemreBOTAŞ: Williams 8, Büşra Akbaş 3, Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal 12, Marina Bas 13, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik 5, Işılay Eğin 2, Fatma Bayram 2, Aysude Yıldıztekin, Burcu BüyükayanFenerbahçe Öznur...

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sertan Kırklar, Münevver Özemre

BOTAŞ: Williams 8, Büşra Akbaş 3, Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal 12, Marina Bas 13, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik 5, Işılay Eğin 2, Fatma Bayram 2, Aysude Yıldıztekin, Burcu Büyükayan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 13, Tuğçe Canıtez 20, McBride 22, Iagupova 23, Stokes, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır 2, Sevgi Uzun 9, Banu Şimşek 8

1. Periyot: 10-21

Devre: 26-46

3. Periyot: 39-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ'ı 107-55 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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