Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:03
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Emin Moğulkoç, Nazlı Çisil Güngör, Mesut ÖztürkÇankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 21, Gizem Yavuz 9, Bahar Öztürk 8, Talbert 9, Udodenko 6, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Dila Bayrakİzmit Belediyespor: Miray Şahin 9, Gülşah Duman 6, Wheeler 18, Jovanovic...

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Nazlı Çisil Güngör, Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 21, Gizem Yavuz 9, Bahar Öztürk 8, Talbert 9, Udodenko 6, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Dila Bayrak

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 9, Gülşah Duman 6, Wheeler 18, Jovanovic 6, Dos Santos 4, Saadet Aysu Keskin 3, Defne Melissa Paylar 6, İnci Güçlü 8, İpek Garip 4

1. Periyot: 20-14

Devre: 49-25

3. Periyot: 63-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 86-64 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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