Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Emin Moğulkoç, Nazlı Çisil Güngör, Mesut ÖztürkÇankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 21, Gizem Yavuz 9, Bahar Öztürk 8, Talbert 9, Udodenko 6, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Dila Bayrakİzmit Belediyespor: Miray Şahin 9, Gülşah Duman 6, Wheeler 18, Jovanovic...
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Nazlı Çisil Güngör, Mesut Öztürk
Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 21, Gizem Yavuz 9, Bahar Öztürk 8, Talbert 9, Udodenko 6, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Dila Bayrak
İzmit Belediyespor: Miray Şahin 9, Gülşah Duman 6, Wheeler 18, Jovanovic 6, Dos Santos 4, Saadet Aysu Keskin 3, Defne Melissa Paylar 6, İnci Güçlü 8, İpek Garip 4
1. Periyot: 20-14
Devre: 49-25
3. Periyot: 63-45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 86-64 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar