Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Ali Şakacı, Orkun Yurttaş, İsmail BinbirBOTAŞ: Williams 11, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 13, Bahar Çağlar 2, Marina Baş 22, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik, Sehernaz Çidal 4İzmit Belediyespor: Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 23, Siksniute 4, Wheeler 19, Dos Santos...

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Ali Şakacı, Orkun Yurttaş, İsmail Binbir

BOTAŞ: Williams 11, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 13, Bahar Çağlar 2, Marina Baş 22, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik, Sehernaz Çidal 4

İzmit Belediyespor: Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 23, Siksniute 4, Wheeler 19, Dos Santos 6, Miray Şahin, Gülşah Duman 6, Saadet Aysu Keskin, Jovanovic 6

1. Periyot: 14-16

Devre: 26-42

3. Periyot: 46-59

Beş faulle çıkan: 39.54 Büşra Akbaş (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 70-59 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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