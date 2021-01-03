Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - 75
03.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:35
SALON: Kadir Has HAKEMLER: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü 5, Melis 14, Ayşegül 10, Gülse, Harrigan 4, Brown 18, Esra, Harris 29HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Canada 28, İdil 10, Kübra İmren 9, İdal, Gizem 8, Prince 13,...
SALON: Kadir HasHAKEMLER: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Özen, Yiğit Emre Şimşek BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü 5, Melis 14, Ayşegül 10, Gülse, Harrigan 4, Brown 18, Esra, Harris 29HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Canada 28, İdil 10, Kübra İmren 9, İdal, Gizem 8, Prince 13, Abdelkader 71'İNCİ PERİYOT: 12 - 16 DEVRE: 38 - 34 3'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 54 5 FAUL ALAN: Gizem Başaran - 31.59, Kübra İmren Siyahdemir - 39.36 (Hatay Büyükşehir Belediyespor) HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80 - 75 mağlup etti.Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı ile ev sahibi takımdan Harris oldu. Konuk takımın en skorer ismi ise 28 sayı ile Canada oldu.
- Kayseri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Asil