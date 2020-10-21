Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:11
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Ali Sakacı, Serdar Saraç, Batuhan SöylemezoğluSamsun Canik Belediye: Nurgül Ersoy, Dilan Çelik 9, Madden 25, Nazlı Çalışkan 4, Zeynep Sude Kara, Dilara Azaklı 2, Semanur Ersoy, Elif Korkut, Neslihan Demir 5, Kayra Güler SağlamGalatasaray: Asena Yalçın 6,...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Sakacı, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu

Samsun Canik Belediye: Nurgül Ersoy, Dilan Çelik 9, Madden 25, Nazlı Çalışkan 4, Zeynep Sude Kara, Dilara Azaklı 2, Semanur Ersoy, Elif Korkut, Neslihan Demir 5, Kayra Güler Sağlam

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 8, Pelin Derya Bilgiç 8, Melissa Eroğlu 7, Meltem Yıldızhan 14, Miray Balotu 6, Cansu Köksal 3, Sude Yılmaz 9, Steinberga 6, Mısra Albayrak 5, Hruscakova 16, Russel 14

1. Periyot: 15-23

Devre: 25-50

3. Periyot: 31-72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçta Galatasaray, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 102-45 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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