Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Aydın Karaçam, Erhan Gürsel, Muzaffer VardarlıÇankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya, Zellous 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 4, Putnina 16, Tuğçe İnöntepeHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 11, Abdelkader 18, Coates...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Aydın Karaçam, Erhan Gürsel, Muzaffer Vardarlı
Çankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya, Zellous 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 4, Putnina 16, Tuğçe İnöntepe
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 11, Abdelkader 18, Coates 14, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Melike Tuğba Oral 4
1. Periyot: 19-18
Devre: 35-38
3. Periyot: 51-53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 73-71 mağlup etti.