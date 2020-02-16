Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil GüngörHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 17, Özge Yavaş 3, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gizem Başaran 7, Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 3, Coates 12Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 2, Davis 29,...

16.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: , Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Hatay : Asena Yalçın 17, Özge Yavaş 3, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay 6, Gizem Başaran 7, Abdelkader 23, Melike Tuğba Oral 3, Coates 12

Bellona : Manolya Kurtulmuş 2, Davis 29, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 9, Kübra İmren Siyahdemir 2, Ivankovic 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Burke 27

1.Periyot: 21-22

Devre: 45-42

3.Periyot: 63-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 83-73 yendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler