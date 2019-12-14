Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Kerem YılmazÇankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Özge Karataş 16, Nilay AydoğanGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2,...
Salon: Ankara
Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Kerem Yılmaz
Çankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2, Leonor Rodriguez 16, Meltem Avcı 2, Feride Şevval Akalan 3
1. Periyot: 21-12
Devre: 37-28
3. Periyot: 48-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 71-70 yendi.