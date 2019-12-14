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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Kerem YılmazÇankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Özge Karataş 16, Nilay AydoğanGelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2,...

14.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:31
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: , Süleyman Dağder Dağlı, Kerem Yılmaz

Çankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, 9, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan

Gelecek Koleji : Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2, Leonor Rodriguez 16, Meltem Avcı 2, Feride Şevval Akalan 3

1. Periyot: 21-12

Devre: 37-28

3. Periyot: 48-49

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 71-70 yendi.

Kaynak: AA
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