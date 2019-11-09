Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: İzel Deniz Pehlivan, Uygar Kurt, Samet ErdoğanÇankaya Üniversitesi: Tuğçe İnöntepe 5, Bahar Öztürk 9, Goodlett 20, White 27, Putnina 16, Derin Kaya 3, Nilay Aydoğan, Nazlıcan YalçındağBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Dikaioulaku...

09.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Deniz Pehlivan, Uygar Kurt, Samet Erdoğan

Çankaya Üniversitesi: Tuğçe İnöntepe 5, Bahar Öztürk 9, Goodlett 20, White 27, Putnina 16, Derin Kaya 3, Nilay Aydoğan, Nazlıcan Yalçındağ

Büyükşehir Belediyesi : İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Dikaioulaku 11, Prince 17, Adams 26, Ivashchanka 6, Nuran Tutsak, Melis Uçar 2, Sevgi Tonguç,

1. periyot: 16-13

Devre: 39-34

3. periyot: 50-51

Normal süre: 66-66

Beş faulle çıkan: 35.28 İrem Naz Topuz (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Çankaya Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u, normal süresi 66-66 tamamlanan maçta uzatma sonucu 80-68 yendi.

Kaynak: AA
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