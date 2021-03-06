Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi

06.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:18
Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Ali Şakacı, Ahmet Taner İbin, Sedef YarıcıOGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 33, Şerife Alperi Onar 16, Damla Gezgin 11, Walker 4, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek 6, İrem Naz Topuz...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

OGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 33, Şerife Alperi Onar 16, Damla Gezgin 11, Walker 4, Nilay Kartaltepe 4, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2

Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek 6, İrem Naz Topuz 10, Alvarez 32, Elif Bayram 7, Ivankovic 25, Ceyda Necmiye Bekar, Nur Seven Yavuz, Melek Uzunoğlu 10

1. Periyot: 18-18

Devre: 41-37

3. Periyot: 61-58

Normal süre: 84-84

Beş faulle çıkan: 44.31 Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor), 44.52 Senay Zeybek (Beşiktaş HDI Sigorta)

ANKARA (AA) – Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 84-84 biten karşılaşmada OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı uzatmada 94-90 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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