Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı
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Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

400 bin kişiyi mağdur ederek yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Özer'in kaçışını önceden planladığı ve kaçmadan 1 ay önce Arnavutluk'tan bir çifti İstanbul'da ağırladığı ortaya çıktı.

Thodex vurgununa ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 2 milyar dolar rakamının gerçeği yansıtmadığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Faruk Fatih Özer'in yaptığı vurgunun 108 milyon dolar olduğunu açıkladı. Öte yandan Özer'in kaçışını çok önceden planlandığı ortaya çıktı.

GİZEMLİ ÇİFT DETAYI

Faruk Fatih Özer, 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı. Ancak Özer'in kaçmadan 1 ay önceden Arnavutluk'tan bir çifti İstanbul'da ağırladığı ortaya çıktı.

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk konu hakkındaki gelişmeyi şöyle aktardı:

"Faruk Özer kaçışı planlamış. Bir ay önce Arnavutluk'tan bir çifti İstanbul'da ağırlamış, çiftle toplantı yapmış ve çift Arnavutluk'a dönmüş. Arnavutluk'ta Özer'in sakladığı eve operasyon yapılmıştı. Ama bulunamamıştı. Özer Arnavutluk'ta olmayabilir, yakın ülkelere kaçmış olabilir. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya'da iz sürme devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nde 10'dan fazla kişi gözaltında, kardeşleri gözaltında bulunuyor. Thodex çalışanlarının bir kısmı da gözaltında"

"EKİPLERİMİZ DÖRT ÜLKEDE ÇALIŞMA YAPIYOR"

Bakan Soylu dün akşam NTV canlı yayınında Thodex vurgununa ilişkin yaptığı açıklamada, "82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor." dedi.

"108 MİLYON DOLARLIK BİR PORTFÖY VAR"

Thodex dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiasını yalanlayan Soylu, "Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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