Her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye gelecek

Gazeteci-yazar Tandoğan Sönmez, her ilde Fenerbahçe ismiyle kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle İstanbul'a gelecek. Başkanlığını Gazeteci-Yazar Tandoğan Sönmez'in yaptığı Arkadaşım Kitap Derneği, 2010 yılında 'Oyuncak silahını getir kitabını al' adıyla başlattığı Kitap Bayramı kapsamında on binlerce çocuğa kitap dağıtmıştı. Şimdi de 'Fenerbahçe adına her şehre bir kütüphane' kurulması projesini hayata geçirmek üzere bisikletle Ali Koç'u görmeye gidiyor.