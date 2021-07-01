Her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye gelecek

Gazeteci-yazar Tandoğan Sönmez, her ilde Fenerbahçe ismiyle kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle İstanbul'a gelecek. Başkanlığını Gazeteci-Yazar Tandoğan Sönmez'in yaptığı Arkadaşım Kitap Derneği, 2010 yılında 'Oyuncak silahını getir kitabını al' adıyla başlattığı Kitap Bayramı kapsamında on binlerce çocuğa kitap dağıtmıştı. Şimdi de 'Fenerbahçe adına her şehre bir kütüphane' kurulması projesini hayata geçirmek üzere bisikletle Ali Koç'u görmeye gidiyor.

Üç yıldan fazla bir süredir projesini hayata geçirmek için Muğla'nın Fethiye ilçesinde adeta kampa girdiğini ve bunun için olağanüstü gayret sarf ettiğini kaydeden Sönmez özellikle bu proje için bir araya geldiği belediye başkanlarının konusu eğitim olan böyle bir proje karşısında kaçış içinde olmalarının kendisini şaşırttığını söyledi. Görüşme halinde olduğu çok sayıda kurum ve kuruluşunun yanında ülkemizin en çok taraftara sahip kulübü Fenerbahçe ile de görüşme hazırlığı içinde olduklarını ifade eden Sönmez, "Ülkemizin en çok taraftar ve derneğe sahip kulübü Fenerbahçe'ni amacı eğitim olan böyle bir projeye sıcak bakacağından hareketle sayın Ali Koç'a gideceğiz" dedi.

"AMACIMIZ KOÇ'TAN PARA İSTEMEK DEĞİL"

Amaçlarının kulüpten ve başkan Koç'tan para istemek olmadığının altını çizen Sönmez projesinin kulübe takdimiyle ilgili de şunları söyledi. "Projemizi hayata geçirebilmemiz için de ne kulüpten ne de sayın başkandan meddi destek istemiyoruz. İş birliği yaptığımızda, Fenerbahçe derneğinin olduğu her şehre kütüphane ve sanat evi kurabiliriz. Bisikletle çıkacağı bin200 km'lik yolculuğu toplam 10 günde tamamlayabileceğini belirten Sönmez, yolculuk boyunca basının kendisine destek vereceğinden emin olduğuna vurgu yaparak ,önlerinde ki tek engelin sponsor bulunamaması olduğunu sözlerine ekledi.