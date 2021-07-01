Her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye gelecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye gelecek

Her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye gelecek
Haberler.com - Haberler | Spor

Gazeteci-yazar Tandoğan Sönmez, her ilde Fenerbahçe ismiyle kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle İstanbul'a gelecek. Başkanlığını Gazeteci-Yazar Tandoğan Sönmez'in yaptığı Arkadaşım Kitap Derneği, 2010 yılında 'Oyuncak silahını getir kitabını al' adıyla başlattığı Kitap Bayramı kapsamında on binlerce çocuğa kitap dağıtmıştı. Şimdi de 'Fenerbahçe adına her şehre bir kütüphane' kurulması projesini hayata geçirmek üzere bisikletle Ali Koç'u görmeye gidiyor.

Üç yıldan fazla bir süredir projesini hayata geçirmek için Muğla'nın Fethiye ilçesinde adeta kampa girdiğini ve bunun için olağanüstü gayret sarf ettiğini kaydeden Sönmez özellikle bu proje için bir araya geldiği belediye başkanlarının konusu eğitim olan böyle bir proje karşısında kaçış içinde olmalarının kendisini şaşırttığını söyledi. Görüşme halinde olduğu çok sayıda kurum ve kuruluşunun yanında ülkemizin en çok taraftara sahip kulübü Fenerbahçe ile de görüşme hazırlığı içinde olduklarını ifade eden Sönmez, "Ülkemizin en çok taraftar ve derneğe sahip kulübü Fenerbahçe'ni amacı eğitim olan böyle bir projeye sıcak bakacağından hareketle sayın Ali Koç'a gideceğiz" dedi.

"AMACIMIZ KOÇ'TAN PARA İSTEMEK DEĞİL"

Amaçlarının kulüpten ve başkan Koç'tan para istemek olmadığının altını çizen Sönmez projesinin kulübe takdimiyle ilgili de şunları söyledi. "Projemizi hayata geçirebilmemiz için de ne kulüpten ne de sayın başkandan meddi destek istemiyoruz. İş birliği yaptığımızda, Fenerbahçe derneğinin olduğu her şehre kütüphane ve sanat evi kurabiliriz. Bisikletle çıkacağı bin200 km'lik yolculuğu toplam 10 günde tamamlayabileceğini belirten Sönmez, yolculuk boyunca basının kendisine destek vereceğinden emin olduğuna vurgu yaparak ,önlerinde ki tek engelin sponsor bulunamaması olduğunu sözlerine ekledi.

Caulker'ın kumar veya alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi
Caulker'ın kumar veya alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi
Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması için Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye gelecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:15:50. #1.15#

title