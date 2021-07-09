Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman yapıyorlar
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Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman yapıyorlar

Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman yapıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Emet Belediyesi 15 yaş altı futbol okulu sporcuları, farkındalık oluşturmak için antrenmandan önce tribünde her gün 15 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor.

Kütahya'nın Emet Belediyesi 15 yaş altı futbol okulu sporcuları, farkındalık oluşturmak için antrenmandan önce tribünde her gün 15 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, "Emet Belediyesi 15 yaş altı futbol kursu öğrencileri antrenman öncesi 15 dakika kitap okuma etkinliği düzenliyor. Çocukların hep birlikte kitap okumaları bizleri çok sevindiriyor. Kursiyerlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak adına farklı bir ortamda bu güzel görüntünün oluşmasını sağlayan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve hocamıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman yapıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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