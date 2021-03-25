Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek
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Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek

25.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:18

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan yeni Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, 20 ve üzeri araçlık otopark alanlarının yüzde 5'i elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi zorunlu olacak. Binalarda ise her daireye 1 otopark dönemi sona ererken, otopark zorunluluğu dairelerin metrekaresine göre değişecek.

Resmi Gazete 'de yayınlanan Otopark Yönetmeliği, konutlarda bahçelere açık ve kapalı otopark alanı yaratma hakkı getirdi. Konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanacak. Bu tarz bir otopark alanı yaratıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek.

Otopark giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek. Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak. Yönetmeliği göre, tek bağımsız bölümlü, villa gibi yapılarda, yaya kaldırımında geçişleri engellememek kaydıyla, tüm bahçe alanı otopark gibi düzenlenebilecek.

ŞARJ ÜNİTESİ ZORUNLULUĞU

Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan, yeni yapılacak binalarda, otopark alanının yüzde 5'i elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi zorunlu hale gelecek.

Yönetmelikte, yeni yapılacak bölge otoparkları ile alışveriş merkezlerinde, alanın yüzde 10'u elektrikli araçlara ayrılacak ve şarj ünitesi kurulması zorunlu olacak.

HER DAİREYE 1 OTOPARK DÖNEMİ SONA ERDİ

Yönetmelikte, binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet, 120 metrekare ve üzerinde olan her daire için 1 adet, 180 metrekare üstü her daire için ise 2 adet otopark alanı oluşturulması hükme bağlandı.

Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek
Haber Yorumları (2)
TAMAM: evimizi nasıl dekore edelim?hangi renkleri seçelim?ona da karışmak isterseniz hatırlatayım dedim. .
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EKSİZ: tutmaz bu yasa her sene gelir her sene ertelenir inşaat lobisi ağır gelir
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