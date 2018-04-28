Her Alanda Ülkeyi Büyütecek Sisteme Doğru Evriliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hantal, kırtasiyeciliğe boğulmuş, risk almayı bilmeyen sadece belli çerçevede hareket kabiliyeti gösterip, vizyonel bir aksiyon ortaya koymayan bürokrasinin o kalıplarından şimdi daha hızlı, aksiyon sahibi, her alanda ülkeyi büyütecek hamleleri ortaya koyabilecek bir sisteme doğru evriliyoruz." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, bir süre önce gerçekleşen oda seçimlerinde bu göreve yeniden seçilen Burkay'ı tebrik etti.

Türkiye'nin, on yıllar boyunca uluslararası vesayetin içerideki iş birlikçileriyle beraber yürüttüğü bir vesayet prangasının altında kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, bundan kurumların tamamının etkilendiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bürokrasideki hantal yapı, geciken işler, risk almamak ve verilen rolü yeterince yerine getirmemek gibi handikaplarla sürekli karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek "Tek parti iktidarları döneminde bile çok zorlandığımız anlar oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman adeta ciğerinden sökülüp gelen o serzenişlerini hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir sistemle iyi bir sürece girdiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah 24 Haziran'da bunun pratiğe dönüştüğünü uygulamaya geçtiğini görmüş olacağız. Bu sistemin en büyük kazanımını sanayicimiz ve iş çevrelerimiz görecektir. Dolayısıyla onu takiben de bütün Türkiye bundan istifade edecektir. Hantal, kırtasiyeciliğe boğulmuş, risk almayı bilmeyen sadece belli çerçevede hareket kabiliyeti gösterip, vizyonel bir aksiyon ortaya koymayan bürokrasinin o kalıplarından şimdi daha hızlı aksiyon sahibi, her alanda ülkeyi büyütecek hamleleri ortaya koyabilecek bir sisteme doğru evriliyoruz. 2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak bundan sonra daha kolay olacak. İnşallah milletimizin de ortaya koyacağı teveccüh ile beraber 15 yıldır Türkiye'yi 3 kat büyüten Türkiye için tahayyül edilemeyecek hizmetler, yatırımlar ortaya koyan adeta dünyanın birçok ülkesinin de eksikliğini hissettiği bir lidere sahip olmanın avantajıyla tekrar koşmaya devam edeceğiz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay da ziyaretten dolayı Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.