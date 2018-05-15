Hepsi 30 Cilt, 17 Bin Sayfa

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Türkiye'nin en önemli doğal varlıklarından olan bitki çeşitliliğini tek bir eserde toplamak amacıyla "Cumhurbaşkanlığı'nın Himayelerinde" Flora Araştırmaları Derneği ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) işbirliğiyle çalışmaları devam eden Resimli Türkiye Florası Projesi'nin ikinci cildi yayınlandı.
Türkiye'nin en önemli doğal varlıklarından olan bitki çeşitliliğini tek bir eserde toplamak amacıyla "Cumhurbaşkanlığı'nın Himayelerinde" Flora Araştırmaları Derneği ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) işbirliğiyle çalışmaları devam eden Resimli Türkiye Florası Projesi'nin ikinci cildi yayınlandı.
Kaynak: Dunya.com