Hentbolda liderlik maçı

07.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:56

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Aygaz liderlik için karşılaşacak.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Toplam 9 takımın mücadele ettiği ligde normal sezon 2 hafta sonra tamamlanacak. Ligde şu ana kadar 14 maç oynayan Beşiktaş Aygaz 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla zirvede yer alıyor. Ligde çıktığı 13 maçın 12'sini kazanıp, birini kaybeden Beykoz Belediyespor ise ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş Aygaz, Beykoz Belediyespor maçından sonra ligde bir maç oynanacak. Beykoz Belediyespor ise siyah-beyazlı takımla karşılaştıktan sonra ligde 2 müsabakaya çıkacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı Beykoz Belediyespor, deplasmanda 23-20'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA