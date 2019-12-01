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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynandı.

01.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:14
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 27-25

Erkekler Süper Lig

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 33-24

Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor: 20-23

CIP Travel Antalyaspor-MYK Hentbol: 28-19

Göztepe-Nilüfer Belediyespor: 26-32

Kaynak: AA
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