Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynandı.
01.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:14
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Üsküdar Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 27-25
Erkekler Süper Lig
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 33-24
Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor: 20-23
CIP Travel Antalyaspor-MYK Hentbol: 28-19
Göztepe-Nilüfer Belediyespor: 26-32
Kaynak: AA
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