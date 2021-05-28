Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Salon: PorsukHakemler: Yunus Tokmak, Serdar ÖzenKastamonu Belediyespor: Merve Durdu 1 (Halime İslamoğlu), Kojic 2, Elif Sıla Aydın 6, Serpil İskenderoğlu 4, Betül Yılmaz 6, Kurtovic 6, Ceren Coşkun 5, Kovarova 1, Vetkovaİzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 2,...

Salon: Porsuk

Hakemler: Yunus Tokmak, Serdar Özen

Kastamonu Belediyespor: Merve Durdu 1 (Halime İslamoğlu), Kojic 2, Elif Sıla Aydın 6, Serpil İskenderoğlu 4, Betül Yılmaz 6, Kurtovic 6, Ceren Coşkun 5, Kovarova 1, Vetkova

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 2, Sibel Kıcıroğlu 7, Burcu Dindar 2, Kaludjerovic 4, Ece Sözmen 2, Ümmü Gülsüm Bedel 7, Neriman Sevgilican 1, İlayda Baktır

Devre: 14-12

İki dakika cezası alanlar: Kaludjerovic, Ümmü Gülsüm Bedel (2), Ece Sözmen, İlayda Baktır, Burcu Dindar, Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Vetkova, Betül Yılmaz, Kovarova, Kurtovic (Kastamonu Belediyespor)

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-25 yenen Kastamonu Belediyespor, şampiyon oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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