Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanşında Mavi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Konyaaltı Belediyespor'u 28-27 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanşında Mavi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Konyaaltı Belediyespor'u 28-27 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi.

İlk maçı da 24-23 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, finalde Kastamonu Belediyespor'un rakibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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