Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanşında Mavi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Konyaaltı Belediyespor'u 28-27 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanşında Mavi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Konyaaltı Belediyespor'u 28-27 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi.
İlk maçı da 24-23 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, finalde Kastamonu Belediyespor'un rakibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul