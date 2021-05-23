Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanşında, Yenimahalle Belediyespor'u 43-25 yenen Kastamonu Belediyespor finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanşında, Yenimahalle Belediyespor'u 43-25 yenen Kastamonu Belediyespor finale yükseldi.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-15 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı deplasmanda 36-39 kazanan Kastamonu Belediyespor'da, finale yükselmenin sevinci yaşandı.

Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serkan İnci, maçın ardından gazetecilere, finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yenimahalle Belediyespor takımını kutlayan İnci, "Yarı finaldeki ikinci maçı kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Şimdi finalde karşılaşacağımız rakibin belli olmasını bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı Kastamonu'ya getirmek. Artık cuma günü oynayacağımız kupa maçına odaklandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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