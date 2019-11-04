Hentbol Kadınlar Süper Ligi
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Pazarspor'u 27- 45 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Pazarspor'u 27- 45 yendi.
Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda oynanan maçta Paşanın Melekleri ilk yarıyı 15-18 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında baskısını artıran konuk ekip, 18 sayılık farkla maçı kazandı. Cansu Akalın, attığı 9 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.
Muratpaşa Belediyespor, aldığı bu galibiyetle 5. hafta sonunda puanını 6'ya yükseltti.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3'üncü sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, 13 Kasım'da kendi evinde Yenimahalle Belediyesi'ni konuk edecek.