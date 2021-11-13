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Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

AA / Etem Geylan - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını sahasında 28-22 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını sahasında 28-22 mağlup etti.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Kosova Federasyonundan Eshref Beqiri-Ilir Krasniqi ikilisi yönetti. İzmir Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk yarısını da 14-11 galip tamamladı.

Eşleşmenin rövanşı 20 Kasım Cumartesi günü Portekiz'de oynanacak.

AA / Etem Geylan - Spor Haberleri

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