Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
AA / Etem Geylan - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını sahasında 28-22 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını sahasında 28-22 mağlup etti.
Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Kosova Federasyonundan Eshref Beqiri-Ilir Krasniqi ikilisi yönetti. İzmir Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk yarısını da 14-11 galip tamamladı.
Eşleşmenin rövanşı 20 Kasım Cumartesi günü Portekiz'de oynanacak.
AA / Etem Geylan - Spor Haberleri
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