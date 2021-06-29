Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Ali Karadut'un sözleşmesini uzattı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Eskişehir Ormanspor, kalecisi Ali Karadut ile yeni sözleşme imzaladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Eskişehir Ormanspor, kalecisi Ali Karadut ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, 25 yaşındaki Ali Karadut'un, gelecek sezon da formanın hakkını en iyi şekilde vereceğinden emin olduğunu belirtti.

Eskişehir Ormanspor Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Kiras da kaleci Ali Karadut ile yeniden sözleşme imzalamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Ali Karadut ise geçen sezon şampiyonluk yaşadığı formanın altında bu yıl da hedefe koşmak istediğini kaydetti.

Genç oyuncu, konuşmaların ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık