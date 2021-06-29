Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Ali Karadut'un sözleşmesini uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Ali Karadut'un sözleşmesini uzattı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Ali Karadut'un sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Eskişehir Ormanspor, kalecisi Ali Karadut ile yeni sözleşme imzaladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Eskişehir Ormanspor, kalecisi Ali Karadut ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, 25 yaşındaki Ali Karadut'un, gelecek sezon da formanın hakkını en iyi şekilde vereceğinden emin olduğunu belirtti.

Eskişehir Ormanspor Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Kiras da kaleci Ali Karadut ile yeniden sözleşme imzalamaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Ali Karadut ise geçen sezon şampiyonluk yaşadığı formanın altında bu yıl da hedefe koşmak istediğini kaydetti.

Genç oyuncu, konuşmaların ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Ali Karadut'un sözleşmesini uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Mert Müldür Emre Kocadağ Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekibi Eskişehir Ormanspor, kaleci Ali Karadut'un sözleşmesini uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:57:51. #1.15#

title