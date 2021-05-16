Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto SK şampiyon oldu
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto SK şampiyon oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto SK şampiyon oldu
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Spor Toto SK oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Spor Toto SK oldu. 

22 hafta süren Erkekler Süper Lig'in son haftasında lider Spor Toto SK, Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Bursa Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümü karşılıklı gollerle geçerken, Bu dakikadan itibaren skoru lehine çeviren Nilüfer Belediyespor 18. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 9-5. İlk yarının son bölümlerinde toparlanan Spor Toto SK, farkı azaltırken, devre14-13 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının ilk 10 dakikalık kısmı her iki takımın karşılıklı bulduğu gollerle geçilirken, Spor Toto hücumda etkili olarak farkı açmaya başladı.Farkı 4 sayıda tutan Spor Toto SK, maçı da 28-24 kazanarak, puanını 40 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

 


- Bursa
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto SK şampiyon oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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