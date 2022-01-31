Hentbol: Erkekler Süper Lig
AA, Ercan Çakar - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
2 Şubat Salı:
13.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)
14.00 Hatayspor-Mamak Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik (Beşirli)
17.00 Eskişehir Ormanspor-Köyceği Belediyespor (Porsuk)
Ligde MYK Hentbol-Antalyaspor maçı ertelendi.
AA / Ercan Çakar - Spor