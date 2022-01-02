Hentbol Erkekler 2. Ligi: Yozgat Belediyesi Bozokspor: 33 Mersin İdmanyurduspor: 20

MERSİN (İHA) - Hentbol Erkekler 2. Ligi D Grubu'nda zirve mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, Mersin İdmanyurduspor'u 33-20 mağlup etti.

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nin 3. haftasında Yozgat Belediyesi Bozokspor, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda Mersin İdmanyurduspor'u konuk etti. Müsabakaya etkili başlayan Yozgat temsilcisi, rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek ilk devreyi 16-7 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor, 33-20 kazanarak puanını 6'ya çıkardı ve ligin 3. haftasını da lider tamamladı.

Yozgat Belediyesi Bozokspor'da Ali Rıza Ertürk attığı 9 golle mücadelenin en skorer ismi olurken, Salih Aktaş 6, Hüseyin Önal ise 5 golle ile katkı sağladı. Mersin İdman Yurduspor'da ise Ramazan Budak ve Fırat Tahirler 5'er golle oynadı.

Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin dördüncü haftasını bay geçerken son hafta maçında deplasmanda Osmaniye temsilcisi Kadirli Savrunspor ile karşılaşacak. - YOZGAT