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Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor KompleksiHakemler: Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi (Kosova)Yenimahalle Belediyespor: Selen Akalın (Yağmur Bembeyaz), Edanur Arslan 2, Nurceren Akgün Göktepe 11, Ceylan Aydemir 2, Kozayeva 1, Gülsüm Güleçyüz 8, Esra Ertap Koyunoğlu 1, Fatma Atalar 1,...

17.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:58
Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kompleksi

Hakemler: Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi (Kosova)

Yenimahalle Belediyespor: Selen Akalın (Yağmur Bembeyaz), Edanur Arslan 2, Nurceren Akgün Göktepe 11, Ceylan Aydemir 2, Kozayeva 1, Gülsüm Güleçyüz 8, Esra Ertap Koyunoğlu 1, Fatma Atalar 1, Bilgenur Öztürk

DHC Sokol: Muckova (Krebs), Mylkova, Dybalova, Konecna, Polaskova 5, Desortova 5, Smidakova 4, Smetkova 3, Andryskova 1, Zemanovicova

İlk yarı: 16-10

İki dakika cezası alanlar: Konecna, Mylkova, Zemanovicova (DHC Sokol)

Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa Kadınlar Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Çekya ekibi DHC Sokol'u 26-18 yendi.

Çekya'daki ilk maçı 9 gol farkla 34-25 kazanan DHC Sokol bir üst tura yükselirken Yenimahalle Belediyespor kupaya veda etti.

Kaynak: AA
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