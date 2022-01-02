Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 30 Van Erek Beş Yıldızspor: 27 - Haberler Spor
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Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 30 Van Erek Beş Yıldızspor: 27

Hentbol 2. Ligi: Elazığ Gençlikspor: 30 Van Erek Beş Yıldızspor: 27
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu 3. hafta maçında Elazığ Gençlikspor, evinde karşılaştığı Van ekibini 30-27 yenerek 3'te 3 yaptı.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu 3. hafta maçında Elazığ Gençlikspor, evinde karşılaştığı Van ekibini 30-27 yenerek 3'te 3 yaptı.

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu'na 3. hafta maçlarıyla devam edildi. Elazığ ekiplerinden Elazığ Gençlikspor, grubun iddialı takımlarından Van Beş Yıldızspor'u ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ Gençlikspor, parkeden 30-27'lik galibiyetle ayrıldı ve 3'te 3 yaptı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden takımımız namağlup 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürüyor. Lige iyi başladık inşallah da böyle devam edecektir. Takımımızı ve kulüp antrenörlerimiz Engin Doğan, Emrullah Şahin hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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