Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
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Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor

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Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'yle masaya oturarak sözleşme imzalaması bekleniyor. Oyuncunun menajeri William D'Avila görüşmeleri doğrularken sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldızı bonservisiyle alacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arası kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Nijeryalı yıldızın transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girerken sarı-lacivertliler transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYİ TEYİT ETTİ

Akşam'ın haberine göre; Oyuncunun menajeri William D'Avila'nın da teyit ettiği bu görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'nin, Onyekuru'nun tapusunu almaya çok yakın olduğu bildirildi. Onyekuru'nun hafta sonuna kadar Fenerbahçe ile masaya oturup, sözleşme imzalaması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 55 maçta 20 gol ve 11 asistle oynamıştı. Nijeryalı, sosyal medyadan da Galatasaray'a teşekkür etti.

Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
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