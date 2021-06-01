Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi

Galatasaray'ın Henry Onyekuru ile devam etmeme kararı almasının ardından Nijeryalı futbolcunun menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Onyekuru için menajeri, siyah-beyazlılara baskı yapıyor ancak yönetim transfer için henüz son kararını vermedi.