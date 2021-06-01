Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
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Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Henry Onyekuru ile devam etmeme kararı almasının ardından Nijeryalı futbolcunun menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Onyekuru için menajeri, siyah-beyazlılara baskı yapıyor ancak yönetim transfer için henüz son kararını vermedi.

Tarihi sezonu çift kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlıların kapısında menajerler sıraya girdi. Yönetime sunulan son futbolcu ise Henry Onyekuru oldu.

KULÜP ARAYIŞINA BAŞLADI

Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.

Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
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