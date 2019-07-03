Hendekli karateciler madalyalarla döndü

Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcuları 1 altın 3 bronz madalya alarak sevinç yaşattı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen şampiyonaya 54 ilden toplam bin 477 sporcu katıldı. Sporcular Türkiye şampiyonu unvanını elde edebilmek ve kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Hendek'ten 23 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada U21 yaş altı 60 kilogram erkeklerde Ömer Faruk Ateş şampiyon olurken, U21 bayanlar 50 kilogramda İremnur Çelik, Genç Erkekler 55 kg'da Batuhan Şahin, Ümit Erkekler 63 kilogram'da Yusuf Zeren üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

18 Ağustos'ta Kocaeli'de yapılacak olan Ümit Genç ve 21 yaş altı Dünya Karate Şampiyonası seçmesine davet edilen Hendekli sporcular Ömer Faruk Ateş, İremnur Çelik, Batuhan Şahin ve İrem Durmaz seçmelerde 24 Ekim'de Şili'de yapılacak olan Dünya Karate Şampiyonası'na katılabilmek için mücadele edecekler. Hendek Belediyesi Karate Antrenörü Nurkan Kayacık, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti

Sporcuları tebrik eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, elde edilen bu başarılar nedeniyle çok büyük gurur duyduklarını anlatarak, "Sporcularımızın bu başarıları bizleri mutlu ederken, bu spora ilgi duyan gençlerimize de örnek oluyor. Birlik ve beraberlik içinde gençlerimizi spora yöneltmek onların zihinsel ve bedensel olarak sporla birlikte zinde kalmalarını sağlamak için desteklerimiz artarak devam edecek. Hendekli gençlerimizin elde ettiği sayısız başarıların arttığını görmek için sevinç kaynağımız oluyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA