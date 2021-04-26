Hendek Belediyesi, iş arayan 544 vatandaşa yardımcı oldu
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Hendek Belediyesi, iş arayan 544 vatandaşa yardımcı oldu

Hendek Belediyesi, iş arayan 544 vatandaşa yardımcı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş arayanları ve işverenleri Bel-İş çatısı altında buluşturarak köprü vazifesi gören Hendek Belediyesi, Nisan ayının ilk 3 haftasında 544 kişinin işlemlerine yardımcı oldu.

İş arayanları ve işverenleri Bel-İş çatısı altında buluşturarak köprü vazifesi gören Hendek Belediyesi, Nisan ayının ilk 3 haftasında 544 kişinin işlemlerine yardımcı oldu.

Hendekli vatandaşların iş kapısı olan Bel-İş, Nisan ayının ilk 3 haftasında 544 ayrı işlem yaparak vatandaşa yardımcı oldu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise 138 vatandaşın iş sahibi olması için fabrikalara yönlendirildiğini belirtti. Mart 2019 - Mart 2021 yılları arasında 5 bin 367 vatandaşımızın firmalara iş sahibi olması için yönlendirildiğini hatırlatan Başkan Babaoğlu, "İş arayan tüm vatandaşlarımıza Bel-İş aracılığı ile yardımcı olmaya, iş sahibi olmalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Fabrikalarımızla, firmalarla hülasa işverenlerimizle yoğun temas halindeyiz. Firmalarımızın gelişmesi demek istihdamın artması demektir. Bu manada kendilerine destekliyoruz. İstihdam noktasında özellikle gayretlerimiz var. Salgın sürecinde iş arayanların artan talepleri bulunuyor. Firmalardan istek geldikçe Bel-İş kaydına göre vatandaşlarımız bu firmalara uzman ekiplerimiz tarafından yönlendirilmektedir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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