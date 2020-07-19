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Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti

Futbolculuk döneminde Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyon olan 5. isim oldu.

Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
19.07.2020 23:38 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:44

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyon olan 5. isim oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. Buruk, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. isim oldu. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Genç teknik direktör dışında bu başarıya ulaşan Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam olmuştu.

2 İSİM AYNI TAKIMDA BU SEVİNCİ YAŞADI

Şenol Güneş futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile, teknik adam olarak ise Beşiktaş'ta şampiyon yaşadı. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, aynı takımlarda şampiyonluk yaşayan isimler olarak dikkat çekiyor. Kocaman Fenerbahçe ile, Hamzaoğlu ise Galatasaray ile şampiyon oldu. Ertuğrul Sağlam da futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta, teknik direktör olarak da Bursaspor'u şampiyon yaptı.

OKAN BURUK 2. KUPASINI KAZANDI

Okan Buruk, Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonlukla birlikte kariyerindeki ikinci kupasını kazandı. Buruk, 2017-2018 sezonunda da Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğu elde etmişti.

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