Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Helal Akreditasyon Kurumu, Ankara'da görevlendirilmek üzere 3 uzman yardımcısı alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, uzman yardımcılarının 2'si ilahiyat, 1'i veteriner öğrenim dallarından alınacak. İlahiyat öğrenim dalından 8, veteriner öğrenim dalından ise 4 aday sınava katılabilecek.

Adaylar, başvurularını, 10 Ocak-11 Şubat 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerindeki "Helal Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı"ndan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak ve belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların müracaatları dikkate alınmayacak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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