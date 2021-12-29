Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak

Helal Akreditasyon Kurumu 3 uzman yardımcısı alacak
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Helal Akreditasyon Kurumu, Ankara'da görevlendirilmek üzere 3 uzman yardımcısı alacak.

ANKARA (AA) - Helal Akreditasyon Kurumu, Ankara'da görevlendirilmek üzere 3 uzman yardımcısı alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, uzman yardımcılarının 2'si ilahiyat, 1'i veteriner öğrenim dallarından alınacak. İlahiyat öğrenim dalından 8, veteriner öğrenim dalından ise 4 aday sınava katılabilecek.

Adaylar, başvurularını, 10 Ocak-11 Şubat 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerindeki "Helal Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı"ndan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak ve belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların müracaatları dikkate alınmayacak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title