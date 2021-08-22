Hekimoğlu Trabzon FK'dan altyapıya büyük önem
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Hekimoğlu Trabzon FK'dan altyapıya büyük önem

Hekimoğlu Trabzon FK'dan altyapıya büyük önem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altyapı ve Futbol Akademisi Gelişim Koordinatörü Ahmet Özen, altyapıya büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Altyapı ve Futbol Akademisi Gelişim Koordinatörü Ahmet Özen, altyapıya büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Altyapı faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Hekimoğlu Trabzon FK Altyapı ve Futbol Akademisi Gelişim Koordinatörü Ahmet Özen, iki ay önce göreve başladıklarını belirterek, "Yaklaşık iki ay önce başkanımız Celil Hekimoğlu ile yaptığımız bir görüşmede kendisi alt yapının gerekliliği ve değerinin, futbolcu yetiştirerek ve geliştirerek olabileceğine dair görüşlerini dile getirdi. Bu noktada düşünce ve hedeflerimizin örtüşmesiyle ilerleyen süreç için çalışmalarımıza başladık" dedi.

Çalışmaların sistemli bir şekilde devam ettiğini de söyleyen Özen, "Teknik kadrodaki arkadaşlarımızla günümüz futbolunun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreçte sürat testleri, dayanıklılık testleri, futbolcularımızın daha kuvvetli olmaları için altyapımız için yeni yaptırılan fitness salonunda kuvvet çalışmalarımızı da programımıza dahil ederek tam verimle devam ediyoruz. Trabzonspor ile yaptığımız protokolle, sağlık birimi oluşumu ve futbolcu geçişleri gibi işbirliklerine başlamış bulunmaktayız. Bu noktada kulüp yönetimi ve başkanımızdan aldığımız destek, gelecekte yapılabilecek işbirlikleri için de bizi daha da motive ediyor" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin, A takıma ardından Trabzonspor ve milli takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu aktaran Ahmet Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadromuzu daha da güçlendirebilmek için geliştirebileceğimize inandığımız gerek yerelden gerekse yurtiçi ve yurtdışından futbolcuları bünyemize dahil etme konusunda, başkanımızın desteği bizim için ayrıca büyük bir avantaj oluyor. Bölgesel deplasmanlı liglerde ve yerel liglerde oynanacak olan müsabakalarla oyuncularımızın hem bireysel hem de takım oyunundaki performanslarını geliştirmek önceliklerimiz arasında. Futbolcularımızın gelişimleri için olmazsa olmaz müsabakalar oynanarak önce A takıma, ardından Trabzonspor ve milli takımımıza oyuncu kazandırabilmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda altyapımıza büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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