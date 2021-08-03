Hekimhan'da 4 bin 250 dekar arazi suya kavuşacak
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Hekimhan'da 4 bin 250 dekar arazi suya kavuşacak

Hekimhan'da 4 bin 250 dekar arazi suya kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Hekimhan ilçesine yapılacak İğdir Göleti ve Sulaması Proje Yapımı işine ait sözleşme imzalandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine yapılacak İğdir Göleti ve Sulaması Proje Yapımı işine ait sözleşme imzalandı. Proje ile 4 bin 250 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanması sağlanacak.

Hekimhan İğdir Göleti ve Sulaması Proje Yapımı işine ait sözleşme imzalanması ile gölet yapımı konusunda önemli adım atıldı. Malatya'ya 95 kilometre mesafede Hekimhan ilçesi İğdir Mahallesi'nin kuzeydoğusunda Uludere üzerinde yer alacak olan göletin yüksekliği 44,5 metre, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilip depolama hacmi 2,1 milyon metreküp olacak.

Depolanacak su ile 4 bin 250 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama sistemi ile sulanması sağlanacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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