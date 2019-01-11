Hedefler İçin İş Dünyası Platformu kuruldu

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, kurdukları platformun Türkiye ve bölge için önemli bir sorumluluğu yerine getireceğine dikkati çekerek, "Platform, düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu 'Think Do Tank' kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor" dedi.