Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi

Trabzonspor'da Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Trabzonspor'dan, "sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" bilgilendirmesi yapıldı.