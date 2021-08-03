Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi
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Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi

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Trabzonspor'da Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Trabzonspor'dan, "sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" bilgilendirmesi yapıldı.

Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklardan yakası bir türlü kurtulmuyor. Trabzonspor kulüp doktoru, Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında detayları paylaştı.

Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi

"KAS YARALANMASI"

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık maçında sol dizinden darbe alan Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmelerinde sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi
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Haber Yorumları (2)
ÇINAR SARAÇ: Sözleşmeyi fesih et ne hali varsa görsün boş yere yattığı yerden maaş alıyor , futbolculuk hayatı bitti bunun daha iflah olmaz
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SENAR: satmadınız zamanında elinizde patladı. Bekleyin biri alır bundan sonra.
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Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi - Haberler Spor
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