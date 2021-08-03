Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi
Trabzonspor'da Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Trabzonspor'dan, "sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" bilgilendirmesi yapıldı.
Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklardan yakası bir türlü kurtulmuyor. Trabzonspor kulüp doktoru, Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında detayları paylaştı.
"KAS YARALANMASI"
Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık maçında sol dizinden darbe alan Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmelerinde sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.