Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Moldova'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Moldova'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Okay'ın yerden uzun pasında Hakan Çalhanoğlu topuk pasıyla Burak'ın önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

77. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında Moldova yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cengiz'in sağ taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: Benteler Arena

Hakemler: Sascha Stegemann xx, Marco Achmüller xx, Dominik Schaal xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xxx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx (Kaan Ayhan dk. 46 x), Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx (Taylan Antalyalı dk. 79 x), Kenan Karaman xx, Yusuf Yazıcı xxx (Orkun Kökçü dk. 68 x), Ozan Tufan xx (Cengiz Ünder dk. 46 xxx), Hakan Çalhanoğlu xx (Ozan Kabak dk. 68 x), Burak Yılmaz xxx (Mert Müldür dk. 84 ?)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Moldova: Celeadnic x, Jardan xx, Posmac xx, Potirniche xx, Arhirii xx, Antoniuc xx (Costrov dk. 67 x), Rata xx, Anton xx (Dros dk. 57 x), Spataru xx (Clescenco dk. 87 ?), Platica xx, Damaşçan xx (Nicolaescu dk. 67 x)

Yedekler: Cebotari, Avram, Dumbravanu, Cojocari, Oancea, Bogaciuc, Belusov, Clescenco

Teknik Direktör: Roberto Bordin

Goller: Burak Yılmaz (dk. 58), Cengiz Ünder (dk. 77) (Türkiye)

Sarı kart: Damaşçan (Moldova)

(Bora Akyol - Bozhan Memiş/İHA)

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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