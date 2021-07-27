Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0
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Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0

Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK, hazırlık maçında Mainz 05'e 1-0 mağlup oldu.

Gaziantep FK, hazırlık maçında Mainz 05'e 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Alman ekibi Mainz 05'e kaleci Mustafa Burak Bozan'ın 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlıların Teknik Direktörü Erol Bulut bir çok oyuncuya forma şansı tanırken, Mainz 05 karşısında şu 11 ile çıktı:

"Burak Bozan, Djilobodji, Ulaş, Tosca, Dicko, Oğuz, Recep, Doğan, Sagal, Hamza, Furkan" - İSTANBUL

Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0
Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0
Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0
Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0
Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0 - Haberler Spor
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