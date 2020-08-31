Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 Antalyaspor: 0 Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u hazırlık maçında 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u hazırlık maçında 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Harun Tekin, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gönül, Jailson, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Michael Frey ilk 11'yle çıktı. 57. dakikada Tolga Ciğerci ve Filip Novak oyuna dahil olurken, Sinan Gümüş ve Gustavo kenara gelen isimler oldu. Fenerbahçe'deki son değişiklik ise 76. dakikada gerçekleşti. Jailson'un yerine Oğuz Kağan oyuna dahil oldu. Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel 11'yle başladı. Akdeniz ekibinde 57'de Ufuk'un yerine Harun, Mukairu'nun yerine de Adem oyuna dahil oldu. 83. dakikada ise Jahovic ve Hakan Özmert çıktı, Gökdeniz ve Mevlüthan oyuna girdi. İlk yarıyı Mame Thiam'ın 29 ve 41. dakikadaki golleriyle 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, 64'te Caner Erkin, 82'de yine Mame Thiam'ın golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA