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Hazırlık maçı - Demir Grup Sivasspor: 2-Waldhof Mannheim: 2

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Almanya temsilcisi Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.

09.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:52
Hazırlık maçı - Demir Grup Sivasspor: 2-Waldhof Mannheim: 2

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Demir Grup , hazırlık maçında temsilcisi Waldhof ile 2-2 berabere kaldı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, özel maçta Waldhof Mannheim ile karşılaştı.

Müsabaka, takımların ilk yarıda attığı gollerle 2-2 berabere tamamlandı. Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç (Penaltıdan) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. Waldhof Mannheim takımında ise Mounir Bouziane (2) fileleri havalandırdı.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivassporlu taraftarlar da takip etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hazırlık maçı - Demir Grup Sivasspor: 2-Waldhof Mannheim: 2
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