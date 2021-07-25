Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
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Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2

Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonun ikinci kamp dönemini Erzurum'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı.

Yeni sezonun ikinci kamp dönemini Erzurum'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabakadan yeşil-beyazlı ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maça Konyaspor; Sehiç, Guilherme, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Soner, Daci, Hadziahmetoviç, Bytyqi, Rahmanoviç ve Cikalleshi 11'i ile başladı.

BB Erzurumspor ise; Szumski, Celal, Aykut, Fırat, Mustafa, Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Özgür Sert, Novikovas, Ahmet Canbaz ve Olanare 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadziahmetoviç ceza sahası dışından sert bir vuruşla Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Tempoyu arttıran Konyaspor 22. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rahmanoviç'in düzgün vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda BB Erzurumspor atakları ön plana çıktı. BB Erzurumspor 69. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Oltan'ın kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Mücadele bu skorla tamamlandı. - ERZURUM

Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor: 2 - Haberler Spor
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